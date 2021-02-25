11:58  25 февраля
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив рассказал о новых ограничениях в городе
10:32  25 февраля
Фельдман поддержал депутата горсовета Харькова, которого ударили на сессии
18:10  25 февраля
Сутки в ООС: оккупанты пять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2021, 16:59 6

Степанов заявил, что конкретных дат поставок COVID-вакцин от COVAX пока нет

25 февраля 2021, 16:59 6
Читайте також українською мовою
Это связано с нехваткой производственных мощностей в мире
Это связано с нехваткой производственных мощностей в мире
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

Конкретных дат поставок вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX пока нет. Это связано с нехваткой производственных мощностей в мире.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканала "Украина", которое обнародовано на его странице в Facebook, пишет RegioNews.

"У нас еще есть (вакцина - ред.) AstraZeneca по договоренности с COVAX (кроме прямых поставок по контракту - ред.) - от 2,2 до 3,8 млн доз. В течение первого-второго квартала они должны нам поставить. Мы пока ожидаем конкретных дат", - сказал Степанов.

Степанов добавил, что также 117 тысяч доз вакцины Pfizer Украина должна была получить от глобальной инициативы COVAX в середине февраля, но эта дата сначала была перенесена на конец февраля, а сейчас Украина ждет их уже в первых числах марта.

Он пояснил, что даты поставок COVAX сдвигает из-за нехватки мощностей в мире по производству вакцины.

Степанов напомнил, что эффективность вакцины AstraZeneca - от 70 до 80%. При этом он отметил, что есть вероятность того, что определенное количество людей может заболеть даже после вакцинации, но это будет или легкое течение болезни, или бессимптомное.

В эфире "Утро с Украиной" поговорили о начале вакцинации в Украине. Безусловно, МЗ контрактует только безопасные и...

Posted by Максим Степанов on Thursday, February 25, 2021

Как сообщалось, за первый день вакцинации от COVID-19 в Украине сделали 159 прививок. Вакцинацию вчера начали в пяти областях.

Сегодня же в Киеве медики Александровской больницы отказываются вакцинироваться. Из 24 сотрудников согласились сделать прививки только два человека.

Ранее сообщалось, что Черкасская область - первая область в Украине, которая уже получила вакцину - Скичко.

В тот же день в Винницкой области начали вакцинацию от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал
"Готовы увольняться": что не так с индийской вакциной и что думают о ней медики
Все публикации »
Владимир Горбач
Кирилл Сазонов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua