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24 лютого 2021, 10:49 486

Експосадовців "Укренерго" підозрюють у розкраданні 380 мільйонів гривень

24 лютого 2021, 10:49 486
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Вони вирішили "заробити" на будівництві підстанції для енергопостачання частини Луганщини
Вони вирішили "заробити" на будівництві підстанції для енергопостачання частини Луганщини
Фото: gp.gov.ua
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За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишнім начальнику департаменту та голові тендерного комітету Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" за фактом зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Посадовці держпідприємства умисно створили умови, які призвели до безпідставного відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції одного з учасників торгів при закупівлі комплексу робіт та послуг по договору підряду на будівництво підстанції "Кремінська" у Луганській області.

Ця підстанція є вкрай важливою для забезпечення енергопостачання частини Луганської області, яка після початку бойових дій у 2014 році залишилась відрізаною від єдиної енергосистеми України через пошкодження частини високовольтних ліній.

Внаслідок завищення предмету закупівлі та зайвих витрат державній компанії "Укренерго" спричинено матеріальні збитки на суму понад 380 млн грн, що є тяжкими наслідками", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні на спеціальному порталі прийматимуть скарги на корупцію. Це дозволить уникнути витоку інформації про скоєне правопорушення й особистості людини, яка повідомила про нього.

Офіс генпрокурора строительство корупція Луганська область енергетика

 
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