На Луганщині керівництво Східної митниці організувало схему на 5 млн - СБУ

Організатору та його спільникам повідомили про підозру в хабарництві

Організатору та його спільникам повідомили про підозру в хабарництві

Фото: СБУ

У Луганській області працівники Служби безпеки України викрили на корупції керівництво Східної митниці та двох чиновників митного посту “Лисичанськ”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Донецькій та Луганській областях, передає RegioNews.

За даними слідства, восени 2020 року зловмисники організували корупційну схему вимагання грошей у представників комерційних фірм.

За різні суми хабарів посадовці обіцяли не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення імпортованих товарів, у тому числі продукції широкого вжитку”, - йдеться в повідомленні.

В СбУ додали чиновники отримали через реалізацію корупційної схеми понад 5 мільйонів гривень. Організатору та його спільникам повідомили про підозру в хабарництві.

Тепер вирішується питання щодо відсторонення чиновників від займаних посад та обрання їм мір запобіжних заходів.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час одержання хабаря затримано поліцейського.