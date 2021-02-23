СБУ викрила колишнього топменеджера "Укрзалізниці" на розкраданні 58 мільйонів

Посадовець залучив до підрядних робіт фірму, зареєстровану на підставну особу

Посадовець залучив до підрядних робіт фірму, зареєстровану на підставну особу

Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала колишнього топменеджера "Укрзалізниці" на розкраданні мільйонів гривень. Кошти було виділено на ремонт рухомого складу товариства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець залучив до підрядних робіт фірму, зареєстровану на підставну особу. У підприємства були необхідні виробничі потужності й кваліфікований персонал.

Насправді роботи фактично виконували працівники Укрзалізниці із використанням запасних частин невідомого походження. Ремонт здійснювався у значно менших обсягах, ніж передбачено регламентом, та з порушенням технологічних норм", - йдеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування були встановлені факти нанесення збитків АТ "Укрзалізниця" на загальну суму майже 58,6 млн грн, через що також була протиправно занижена база оподаткування на 6,4 млн грн.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабну схему розкрадання коштів "Укрзалізниці" на ремонті мосту.