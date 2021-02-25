Раскрыто резонансное похищение экс-руководителя "Нефтегаздобычи" 9-летней давности

Пяти лицам сообщено о подозрении за вымогательство 200 млн долл США, похищение человека и пытки в течение более 3 лет

Пяти лицам сообщено о подозрении за вымогательство 200 млн долл США, похищение человека и пытки в течение более 3 лет

Фото из открытых источников

Сообщено о подозрении пяти лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя ЧАО «Нефтегаздобыча», а ныне - народного депутата Украины, а также в вымогательстве денег от его родных.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.



По данным следствия, в начале 2012 года руководителя ведущей газодобывающей компании незаконно похитили и более трех лет удерживали в нечеловеческих условиях, систематически пытали и требовали от него и его родственников оплатить несуществующий долг в сумме 200 млн долл США.

Расследованием установлено, что организатором преступлений является его бывший бизнес-партнер, народный депутат нескольких созывов, который в прошлом занимал должность Министра транспорта и связи Украины.

К совершению преступлений он привлек несколько человек, в том числе представителей криминалитета. Мотивами уголовных правонарушений стало перераспределение доходов от деятельности, а также акций предприятия между его бенефициарами, - говорится в сообщении.

Резонансное преступление девятилетней давности раскрыто совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

С целью изобличения преступления и привлечения к ответственности причастных к его совершению лиц на территории Украины проведено более 40 обысков.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении пятерым лицам, в том числе организатору, в похищении и истязании экс-руководителя ЧаАО "Нефтегаздобыча", а в настоящее время народного депутата Украины IX созыва, а также в вымогательстве денег от его родных (ст. 127, ст. 146, ст. 189 УК Украины).

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Очевидно, речь идет о резонансном похищении в 2012 году руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского, который сейчас является народным депутатом от "Слуги народа". В своем похищении он подозревал Николая Рудьковского.

Как сообщалось, в Чернигове на сессии горсовета нардеп пригрозил мэру Антикоррупционным бюро. "Слуга" Семинский напомнил, что экс-нардеп Микитась обвинял Атрошенко в разграблении "Укрбуда".

Ранее в Раде на переписке с любовницей поймали нардепа от "Слуги народа". Свою переписку с любовницей он прикрывал обращением другого нардепа в "Энергоатом".