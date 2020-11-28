16:02  28 листопада
Держбюджет на 2021 рік можуть прийняти на позачерговому засіданні
13:16  28 листопада
На Буковині поліція відзвітувала про порушення виборчого законодавства
18:29  28 листопада
Від початку доби бойовики шість раз провокували українських захисників на Донбасі
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2020, 14:38 949

У Раді на листуванні з коханкою зловили нардепа від "Слуги народу"

28 листопада 2020, 14:38 949
Читайте также на русском языке
Свою переписку з коханкою він прикривав зверненням іншого нардепа в "Енергоатом"
Свою переписку з коханкою він прикривав зверненням іншого нардепа в "Енергоатом"
Фото: tk.media
Читайте также
на русском языке

Журналісти зняли на відео народного депутата України від партії "Слуга народу" Олега Семінського за листуванням з коханкою. Це відбувалося під час засідання Верховної Ради.

Як передає RegioNews, відео передав виданню "TK Media" журналіст Олексій Липовецький.

Як наголошується в публікації, дівчину, з якою спілкувався нардеп звуть Катерина Демченко, хоча в телефоні депутата вона підписана як "Черк Нат Сівер".

Наголошується, що Катерина Демченко у своєму акаунті в Facebook вказала, що працює в "Тойота Центр Чернігів Сівер-Авто". Компанія з такою ж назвою вказана в декларації нардепа Семінського - "Автомобільна компанія Сівер-Авто" належить його дружині Бушай Тетяні. Також Демченко є у списку помічників нардепа Семінського.

"Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", - пише Семінський. "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", - нардеп отримує відповідь від дівчини.

Потім цей же контакт телефонує нардепу в WhatsApp. Він скидає і передзвонює. Висвічується номер. За цим номером в Telegram знаходить контакт Катерини Демченко - фото у неї в Facebook, в Telegram і в телефоні нардепа під ім'ям "Черк Нат Сівер" збігаються.

Серед іншого абоненти називають один одного "котиками", обговорюють "вчорашнє", а також обмінюються любовними смайлами і компліментами.

Свою переписку народний депутат Семінський прикривав зверненням іншого народного депутата Скороход в "Енергоатом", що привернуло увагу журналіста.

Нагадаємо, раніше представники "Слуги народу" вже не один раз опинялися в центрі гучних скандалів. Так, нардепи Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву. Політики не знали, що їх розмова записується, тому вони себе не стримували у виразах.

ВР Слуга народа нардеп Енергоатом скандал переписка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті
Новорічний подарунок Зеленському. Міністр Чернишов провалить "Велике будівництво" під ялинку
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »