У Раді на листуванні з коханкою зловили нардепа від "Слуги народу"

Свою переписку з коханкою він прикривав зверненням іншого нардепа в "Енергоатом"

Свою переписку з коханкою він прикривав зверненням іншого нардепа в "Енергоатом"

Фото: tk.media

Журналісти зняли на відео народного депутата України від партії "Слуга народу" Олега Семінського за листуванням з коханкою. Це відбувалося під час засідання Верховної Ради.

Як передає RegioNews, відео передав виданню "TK Media" журналіст Олексій Липовецький.

Як наголошується в публікації, дівчину, з якою спілкувався нардеп звуть Катерина Демченко, хоча в телефоні депутата вона підписана як "Черк Нат Сівер".

Наголошується, що Катерина Демченко у своєму акаунті в Facebook вказала, що працює в "Тойота Центр Чернігів Сівер-Авто". Компанія з такою ж назвою вказана в декларації нардепа Семінського - "Автомобільна компанія Сівер-Авто" належить його дружині Бушай Тетяні. Також Демченко є у списку помічників нардепа Семінського.

"Мур мур, цілувати тебе хочу, як минулого разу", - пише Семінський. "Мммм, закрила очі, згадуючи. Хочу тебе", - нардеп отримує відповідь від дівчини.

Потім цей же контакт телефонує нардепу в WhatsApp. Він скидає і передзвонює. Висвічується номер. За цим номером в Telegram знаходить контакт Катерини Демченко - фото у неї в Facebook, в Telegram і в телефоні нардепа під ім'ям "Черк Нат Сівер" збігаються.

Серед іншого абоненти називають один одного "котиками", обговорюють "вчорашнє", а також обмінюються любовними смайлами і компліментами.

Свою переписку народний депутат Семінський прикривав зверненням іншого народного депутата Скороход в "Енергоатом", що привернуло увагу журналіста.

Нагадаємо, раніше представники "Слуги народу" вже не один раз опинялися в центрі гучних скандалів. Так, нардепи Олександр Корнієнко і Давид Арахамія обговорювали свою колегу Ірину Аллахвердієву. Політики не знали, що їх розмова записується, тому вони себе не стримували у виразах.