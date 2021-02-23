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23 лютого 2021, 12:16 198

Втік з місця ДТП: на Хмельниччині поліцейський насмерть збив жінку

23 лютого 2021, 12:16 198
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Працівника групи реагування патрульної поліції вже затримано
Працівника групи реагування патрульної поліції вже затримано
Фото: з відкритих джерел
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У Хмельницькій області правоохоронець у стані сп'яніння збив жінку насмерть, після чого зник з місця аварії.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Голова Нацполіції зазначив, що поліцейського вдалося затримати через 40 хвилин після дорожньо-транспортної пригоди.

Врятувати її (жінку, - ред.) не вдалося. Водій з місця ДТП втік, але вже за 40 хвилин його затримали. Вже колишній поліцейський був п’яний.Він звільнений з органів поліції", - повідомив Клименко.

Всі зібрані матеріали ДТП будуть передані в Державне бюро розслідувань, додав він.

Раніше повідомлялось, що на Київщині сталася масова ДТП: є загиблі та травмовані.

ДБР ДТП розслідування поліція Хмельницька область

 
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