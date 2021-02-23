Втік з місця ДТП: на Хмельниччині поліцейський насмерть збив жінку
Працівника групи реагування патрульної поліції вже затримано
Працівника групи реагування патрульної поліції вже затримано
У Хмельницькій області правоохоронець у стані сп'яніння збив жінку насмерть, після чого зник з місця аварії.
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
Голова Нацполіції зазначив, що поліцейського вдалося затримати через 40 хвилин після дорожньо-транспортної пригоди.
Врятувати її (жінку, - ред.) не вдалося. Водій з місця ДТП втік, але вже за 40 хвилин його затримали. Вже колишній поліцейський був п’яний.Він звільнений з органів поліції", - повідомив Клименко.
Всі зібрані матеріали ДТП будуть передані в Державне бюро розслідувань, додав він.
Раніше повідомлялось, що на Київщині сталася масова ДТП: є загиблі та травмовані.
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