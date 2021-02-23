Ситуація погіршиться: вчені дали прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні

Серед лідерів за темпами поширення прогнозують Вінницьку, Чернівецьку та Івано-Франківську області

Серед лідерів за темпами поширення прогнозують Вінницьку, Чернівецьку та Івано-Франківську області

Фото: з відкритих джерел

Вчені Національної академії наук України дали прогноз зростання кількості нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Так, за даними прогнозу, на початку березня кількість заражень може зрости до 6820 випадків на добу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прогноз НАНУ.

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6275 (Prophet) і 5612 (SEIR-U) протягом тижня 23 лютого - 1 березня 2021 року", - йдеться в прогнозі.

Очікується, що найбільші темпи поширення COVID-19 будуть у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Також, за даними вчених, середня кількість нових випадків протягом тижня 2-8 березні складе 6820.

Раніше повідомлялося, що в Україні за добу виявили більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19.