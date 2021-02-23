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23 февраля 2021, 12:32 327

В Черновцах больницы переполнены, COVID-пациентов будут направлять в районные учреждения

23 февраля 2021, 12:32 327
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В городе обостряется ситуация с распространением коронавируса
Фото: из открытых источников
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В Черновцах больницы переполнены пациентами с COVID-19, их будут перенаправлять в больничные учреждения области.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает RegioNews.

К сожалению, пока ситуация неутешительная - городские больницы заполнены больными, поэтому сегодня собираю экстренное совещание с главными врачами госпитальных баз, на котором будем принимать решение о переадресации больных из города Черновцы в районные больницы", - рассказала чиновница.

По ее словам, сегодня, 23 февраля по предворительно согласованному плану пациентов из областного центра начнут принимать Герцаевская и Новоселицкая районные больницы.

Наталья Гусак добавила, что Центр экстренной медицины будет направлять больных по новым дополнительным маршрутам.

Напомним, на Буковине из-за вспышки коронавирус развернут еще 500 "ковідних" коек.

коронавирус Черновцы ОГА пандемия пациенты

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