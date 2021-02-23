В Черновцах больницы переполнены, COVID-пациентов будут направлять в районные учреждения

В городе обостряется ситуация с распространением коронавируса

В городе обостряется ситуация с распространением коронавируса

Фото: из открытых источников

В Черновцах больницы переполнены пациентами с COVID-19, их будут перенаправлять в больничные учреждения области.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает RegioNews.

К сожалению, пока ситуация неутешительная - городские больницы заполнены больными, поэтому сегодня собираю экстренное совещание с главными врачами госпитальных баз, на котором будем принимать решение о переадресации больных из города Черновцы в районные больницы", - рассказала чиновница.

По ее словам, сегодня, 23 февраля по предворительно согласованному плану пациентов из областного центра начнут принимать Герцаевская и Новоселицкая районные больницы.

Наталья Гусак добавила, что Центр экстренной медицины будет направлять больных по новым дополнительным маршрутам.

Напомним, на Буковине из-за вспышки коронавирус развернут еще 500 "ковідних" коек.