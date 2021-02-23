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23 лютого 2021, 10:28 292

Стала відома причина виникнення пожежі в Рівненській ОДА

23 лютого 2021, 10:28 292
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У результаті загоряння були знищені документи одного із департаментів
У результаті загоряння були знищені документи одного із департаментів
Фото: ДСНС
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Пожежа у будівлі Рівненської обласної державної адміністрації сталася через коротке замикання, точну суму нанесених збитків ще не встановлено.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на першого заступника голови ОДА Сергія Подоліна, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа виникла 17 лютого на другому поверсі будівлі, в результаті якої повністю вигорів кабінет департаменту агропромислового розвитку.

Причина пожежі – коротке замикання. Завдяки оперативності пожежників вона була своєчасно ліквідована і не була поширена на інші кабінети. Також на момент загоряння кабінету в ньому не було ні одного працівника”, - розповів Подолін.

Він додав, що вогонь знищив вікно, двері, обладнання кабінету, техніку та "певні документи". Чиновник зазначив, що згідно із актом пожежі, прямі збитки складають 34 тисячі гривень.

Приміщення було застраховане на 109 тисяч гривень. Тому, я думаю, завдяки страховці такі кошти будуть відшкодовані через страхову компанію, чим ми будемо активно займатись", – додав заступник голови ОДА.

Також є інші побічні збитки, сума яких поки остаточно не підрахована. Про неї в Рівненській ОДА обіцяють повідомити пізніше.

Нагадаємо, 17 лютого у Рівному в будівлі облдержадміністрації сталася пожежа. Загоряння сталося на другому поверсі будівлі.

пожежа вогонь ДСНС Рівне ОДА

 
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