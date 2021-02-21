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21 лютого 2021, 11:20 208

У Дрогобичі через вибух гранати загинули двоє людей, одна жінка поранена

21 лютого 2021, 11:20 208
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Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство
Фото: Нацполіція
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У місті Дрогобич Львівської області в результаті вибуху гранати дві людини загинули, ще одна жінка отримала важке поранення.

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Відомо, що інцидент стався 20 лютого близько 19:30 біля під'їзду одного із житлових будинків по вул. Стрийська, 103. Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, це була зустріч знайомих.

Під час спілкування один із чоловіків дістав гранату, яка вибухнула у нього в руках. В результаті вибуху загинули двоє чоловіків 1980 та 1983 року народження.

Важкі поранення отримала жінка 1983 року народження, вона була госпіталізована в реанімаційне відділення Дрогобицької міської лікарні № 1. У неї діагностували термічні опіки I-II ступеню обличчя і грудей та осколочне поранення.

Поліція відкрила справу за статтею умисне вбивство. За фактом вибуху та загибелі людей проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитсадка. Смертельний вибух пролунав на дитячому майданчику.

Дрогобич Львівщина Львівська область вибух Граната загиблі

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