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22 лютого 2021, 12:54

У Львові внаслідок пожежі у квартирі загинули двоє людей

22 лютого 2021, 12:54
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Обставини події встановлюються
Обставини події встановлюються
Фото з відкритих джерел
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У Львові внаслідок пожежі у квартирі триповерхового житлового будинку загинули двоє людей.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, пише RegioNews.

Згідно з інформацією, пожежа сталася ввечері 21 лютого у квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку по вул. Гіпсова, 16.

"У квартирі виявлено тіла двох осіб: 1959 та 1962 р. н.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв. м, пошкоджено стіни на площі 8 кв. м. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце пожежі не викликались.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, днями у Дніпрі вночі під час пожежі загинули три людини.

Україна Львів пожежа поліція смерті

 
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