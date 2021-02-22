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22 лютого 2021, 21:46 7

У Харкові на вулиці застрелили чоловіка

22 лютого 2021, 21:46 7
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Особа загиблого встановлюється, введено операцію "Сирена"
Особа загиблого встановлюється, введено операцію "Сирена"
Фото Нацполіції
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Поліцейські з’ясовують обставини смерті чоловіка в Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області

22 лютого о 19:40 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 зі служби "102" надійшло повідомлення про те, що по вулиці Отакара Яроша чутно звук пострілу, - повідомили в поліції.

Правоохоронці також повідомили, що за адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

На даний час особа загиблого встановлюється. Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію "Сирена".

Інформація про даний факт зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося раніше, 17 січня під Маріуполем поліцейський застрелив бізнесмена під час затримання. За фактом смертельного поранення розпочато службове розслідування.

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