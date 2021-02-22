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22 лютого 2021, 15:42 121

У Калуші на хімічному заводі стався масштабний викид диму (ВІДЕО)

22 лютого 2021, 15:42 121
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Задимлення було видно на кілька кілометрів
Задимлення було видно на кілька кілометрів
Фото: Суспільне
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У місті Калуш Івано-Франківської області стався масштабний викид газоподібної речовини на заводі “Карпатнафтохім”, який зафіксували на відео очевидці події.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Викид газів стався о 09:32 без горіння на сушильній вежі з виробництва вінілхлориду.

Співрозмовники видання на підприємстві заявляють, що потерпілих та травмованих немає, викид також нібито не несе загрози для населення. У ДСНС області стверджують, що рятувальні підрозділи до ліквідації наслідків викиду не залучалися.

Місцеве видання "Галка” із посиланням на пресцентр ДСНС в Івано-Франківській області повідомляє, що в ході виробничого процесу в приміщенні сушильної вежі спалахнули випари дихлоретану, який, як заявляють на підприємстві, загрози екології не становить.

Нагадаємо, у Львові на хімічному заводі стався вибух, одразу після вибуху керівництво заводу не пропускало ані поліцію, ані рятувальників на територію підприємства.

події ДСНС аварія Калуш Завод

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