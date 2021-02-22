У Чернігівській області вантажівка впала з моста в річку

З кабіни вантажівки ніхто не вибрався

З кабіни вантажівки ніхто не вибрався

Фото з відкритих джерел

На Чернігівщині фура впала з моста в річку. Наразі зʼясовується, хто перебував в автомобілі під час аварії.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Чернігівській області, передає RegioNews.

Правоохоронців повідомили про подію сьогодні близько опівночі: на 137 км дороги М-01 Київ — Чернігів-Нові Яриловичі в районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огородження мосту і впав у річку Десна.

Заявник розповів диспетчеру 102, що з кабіни вантажівки ніхто не вибрався.

На місце події також прибули рятувальники та водолази. Оскільки вода в річці замерзла, а фура має велику вагу, процес її витягування ускладнюється.

Слідчі відкрили провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху.

Наразі зʼясовується, хто перебував в автомобілі під час аварії. Детальніше про ДТП поліція обіцяє розповісти згодом.

Нагадаємо, на Вінниччині у ДТП потрапили чотири вантажівки та пасажирський автобус.