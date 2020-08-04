У Львові на хімічному заводі стався вибух

Одразу після вибуху керівництво заводу не пропускало ані поліцію, ані рятувальників на територію підприємства

Одразу після вибуху керівництво заводу не пропускало ані поліцію, ані рятувальників на територію підприємства

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У понеділок, 3 серпня, близько 19.00, на хімічному заводі, що знаходиться у Львові по вулиці Рахівський, пролунав вибух.

Про це йдеться у сюжеті ТСН, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілих внаслідок вибуху немає. За попередньою інформацією, подія сталася через зношеність металу. У службі безпеки підприємства кажуть, що розірвало обладнання.

Свідки розповідають, що одразу після вибуху на завод не впускали ані поліцію, ані рятувальників. Але згодом екстрені служби таки змогли потрапити усередину й оглянути місце вибуху.

Рятувальники запевняють – жодної небезпеки для людей нині немає.

"За зовнішніми ознаками не було виявлено горіння. Одна зі стінок компресора не витримала тиску, через це стався вибух. Працівниками ДСНС були проведені заміри небезпечних хімічних речовин. Небезпечних речовин не виявлено. Для людей жодної шкоди не буде", - розповів заступник начальника Сихівського державної пожежно-рятувальної частини Роман Типа.

За словами рятувальників, нічого небезпечного на хімзаводі не виробляли. Там лише заправляли кисневі балони, які використовують у лікарнях.

Нагадаємо, в Україні з 4 по 6 серпня оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки у більшості регіонів.

Вчора, 3 серпня, на Полтавщині згоріло вісім гектарів лісу.