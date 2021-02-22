В Калуше на химическом заводе произошел масштабный выброс дыма (ВИДЕО)

Задымление было видно на несколько километров

Задымление было видно на несколько километров

Фото: Суспільне

В городе Калуш Ивано-Франковской области произошел масштабный выброс газообразного вещества на заводе "Карпатнефтехим", который зафиксировали на видео очевидцы происшествия.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Выброс газов произошел в 09:32 без горения на сушильной башне по производству винилхлорида.

Собеседники издания на предприятии заявляют, что пострадавших и травмированных нет, выброс также якобы не несет угрозы для населения. В ГСЧС области утверждают, что спасательные подразделения к ликвидации последствий выброса не привлекались.

Местное издание "Галка" со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщает, что в ходе производственного процесса в помещении сушильной башни вспыхнули пары дихлорэтана, что, как заявляют на предприятии, угрозы экологии не представляет.

Напомним, во Львове на химическом заводе произошел взрыв, сразу после взрыва руководство завода не пропускало ни полиции, ни спасателей на территорию предприятия.