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17 лютого 2021, 11:56 4

В українській армії за добу — 57 нових випадків коронавірусу

17 лютого 2021, 11:56 4
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Загалом станом на сьогодні в ЗСУ хворіють 540 осіб.
Загалом станом на сьогодні в ЗСУ хворіють 540 осіб.
Фото з відкритих джерел
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У Збройних силах України за минулу добу, 16 лютого, зареєстрували 57 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом станом на 17 лютого в ЗСУ хворіють 540 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Командування медичних сил ЗСУ.

Станом на 10.00 17 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 525 осіб. За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання, - йдеться у повідомленні.

Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 15 542 особи, летальних випадків 44. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 74 особи.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 17 лютого в Збройних Силах України на гостру...

Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Wednesday, February 17, 2021

Як повідомлялося сьогодні про коронавірус в Україні, за добу зафіксовано більше чотирьох тисяч нових випадків зараження. Найбільшу кількість нових випадків зареєстровано в Івано-Франківській області.

ЗСУ COVID-19 коронавірус епідемія військові

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