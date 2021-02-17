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17 февраля 2021, 21:54 4

Украина получит первую партию вакцины от COVID-19 уже на этой неделе - Степанов

17 февраля 2021, 21:54 4
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В конце февраля начнутся поставки вакцин в рамках механизма COVAX
В конце февраля начнутся поставки вакцин в рамках механизма COVAX
Фото: из открытых источников
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Первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую Министерство здравоохранения заказало в Индии, поступит в Украину до конца этой недели.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.

С тех сообщений, которые мы получили от COVAX, мы рассчитываем на конец февраля поставку этих 117 доз. Что касается AstraZeneca, первые этих 500 тысяч доз, которые должны прибыть, я думаю к концу недели они должны быть в Украине", - заявил Степанов.

Также он рассказал, что поставками вакцины от коронавируса в Украине занимается компания Crown Agents.

Там чисто вопрос логистики. Занимается этим компания Crown Agents. Мы на постоянной связи находимся с Serum Institute", - отметил Степанов.

Напомним, в НАБУ открыли дело в отношении поставки китайской вакцины Sinovac. Согласно контракту, Украина должна заплатить по 17,85 доллара за дозу вакцины, что является едва ли не самой высокой ценой в мире.

Несмотря на это, самый дорогой поставщик вакцины от COVID-19 подал заявку на ее регистрацию в Украине. О заявке от компании Sinovac сообщается на сайте Минздрава.

Ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.

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