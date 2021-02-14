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14 лютого 2021, 18:41 19

В Ужгороді іноземець влаштував стрілянину, його затримали

14 лютого 2021, 18:41 19
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Стрілянина сталася у приватному секторі міста
Стрілянина сталася у приватному секторі міста
Фото: Telegram
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Сьогодні, 14 лютого в Ужгороді громадянин Ізраїлю відкрив стрілянину із пістолета.

Про це повідомив блогер і депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола, передає RegioNews.

Патрульна поліція затримала громадянина Ізраїлю на ім‘я Осама Маталка, який стріляв із пістолета в приватному секторі обласного центру на вулиці Рилєєва”, - розповів Глагола.

Він додав, що правоохоронців викликала власниця будинку, у якому орендує житло чоловік.

За словами депутата, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка з‘ясовує причини та обставини стрілянини.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях посеред вулиці трапилася стрілянина.

стрілянина іноземці поліція Ужгород затримання Ізраїль

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