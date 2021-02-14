В Ужгороді іноземець влаштував стрілянину, його затримали

Стрілянина сталася у приватному секторі міста

Стрілянина сталася у приватному секторі міста

Фото: Telegram

Сьогодні, 14 лютого в Ужгороді громадянин Ізраїлю відкрив стрілянину із пістолета.

Про це повідомив блогер і депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола, передає RegioNews.

Патрульна поліція затримала громадянина Ізраїлю на ім‘я Осама Маталка, який стріляв із пістолета в приватному секторі обласного центру на вулиці Рилєєва”, - розповів Глагола.

Він додав, що правоохоронців викликала власниця будинку, у якому орендує житло чоловік.

За словами депутата, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка з‘ясовує причини та обставини стрілянини.

Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях посеред вулиці трапилася стрілянина.