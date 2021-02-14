В Ужгороді іноземець влаштував стрілянину, його затримали
Стрілянина сталася у приватному секторі міста
Стрілянина сталася у приватному секторі міста
Сьогодні, 14 лютого в Ужгороді громадянин Ізраїлю відкрив стрілянину із пістолета.
Про це повідомив блогер і депутат міської ради Ужгорода Віталій Глагола, передає RegioNews.
Патрульна поліція затримала громадянина Ізраїлю на ім‘я Осама Маталка, який стріляв із пістолета в приватному секторі обласного центру на вулиці Рилєєва”, - розповів Глагола.
Він додав, що правоохоронців викликала власниця будинку, у якому орендує житло чоловік.
За словами депутата, зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка з‘ясовує причини та обставини стрілянини.
Нагадаємо, нещодавно у Чернівцях посеред вулиці трапилася стрілянина.
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