На Волині за хабар у 200 тисяч затримали радника голови облавтодору

Про це повідомляє прокуратура волинської області, передає RegioNews.

Слідство вважає, що радник директора держпідприємства, діючи за вказівкою відстороненого від посади заступника директора ДП, висунув вимогу представнику господарського товариства про надання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб підприємства та за підписання актів виконаних робіт, а також за проведення остаточних розрахунків з підприємством”, - йдеться в повідомленні.