На Волині за хабар у 200 тисяч затримали радника голови облавтодору
12 лютого працівники СБУ та Волинської обласної прокуратури затримали під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч гривень радника директора державного підприємства “Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області”.
Про це повідомляє прокуратура волинської області, передає RegioNews.
Слідство вважає, що радник директора держпідприємства, діючи за вказівкою відстороненого від посади заступника директора ДП, висунув вимогу представнику господарського товариства про надання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб підприємства та за підписання актів виконаних робіт, а також за проведення остаточних розрахунків з підприємством”, - йдеться в повідомленні.
Тривають слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у зловживанні впливом та про обрання йому запобіжного заходу.
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