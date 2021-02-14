В Ужгороде иностранец устроил стрельбу, его задержали
Стрельба произошла в частном секторе города
Стрельба произошла в частном секторе города
Сегодня, 14 февраля в Ужгороде гражданин Израиля открыл стрельбу из пистолета.
Об этом сообщил блогер и депутат городского совета Ужгорода Виталий Глагола, передает RegioNews.
Патрульная полиция задержала гражданина Израиля на имя Осама Маталка, который стрелял из пистолета в частном секторе областного центра на улице Рылеева", - рассказал Глагола.
Он добавил, что правоохранителей вызвала хозяйка дома, в котором арендует жилье мужчина.
По словам депутата, сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет причины и обстоятельства стрельбы.
Напомним, недавно в Черновцах посреди улицы произошла стрельба.
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