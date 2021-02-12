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12 лютого 2021, 21:51 119

Вибух на дитячому майданчику в Києві: відкрито два кримінальних провадження

12 лютого 2021, 21:51 119
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Фото Нацполіції
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Поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом вибуху в столиці поблизу дитячого садка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув, а також обставини вибуху, який стався на дитячому майданчику на бульварі Чоколовського і внаслідок якого загинув місцевий мешканець 1971 року народження.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство, а також за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, - повідомляють у поліції.

Як повідомлялося раніше, у Києві чоловік підірвав себе гранатою поблизу дитсадка. Смертельний вибух пролунав на дитячому майданчику.

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