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12 лютого 2021, 18:06 2

У Львові горів банк: поліція розслідує підпал

12 лютого 2021, 18:06 2
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За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні вночі у Львові у приміщенні відділення одного з банків сталася пожежа. Правоохоронці підозрюють, що займання виникло внаслідок підпалу.

Як пише RegioNews, про це повідомляє пресслужба поліції.

Як повідомляється, пожежа у відділенні банку виникла близько 3:00 на вулиці Сихівській. Після локалізації пожежі, загиблих та травмованих внаслідок події немає, проте вогонь пошкодив частину приміщення площею близько 10 квадратних метрів.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Наразі проводиться досудове розслідування, призначені експертизи. Правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.

Нагадаємо, раніше у Львові через пожежу в багатоповерхівці загинула жінка.

Україна Львів пожежа банки поліція

 
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