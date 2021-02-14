В больницах Черновицкой области заканчиваются места для COVID-больных - ОГА

Черновцы готовятся к внедрению плана "Б" по развертыванию дополнительных мест

Черновцы готовятся к внедрению плана "Б" по развертыванию дополнительных мест

Фото: flickr

На прошлой неделе в Черновицкой области за сутки госпитализировали 114 человек с коронавирусом, это наибольшее количество с начала эпидемии. В области острая нехватка мощностей для приема новых пациентов.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, передает RegioNews.

Сейчас у нас четыре вспышки: в бывших Кицманском, Заставновском, Сторожинецком районах и в Черновцах. В течение последних нескольких дней рост происходит именно в Черновцах", - рассказала она.

По словам чиновницы, в области почти 50% заполненных коек, и возможности городских больниц для развертывания новых мест уже исчерпываются. Она призвала не ориентироваться на эту цифру, "поскольку 50% от 1700 и 50% от 900 коек - это немного другие показатели, поэтому ситуация на самом деле очень сложная".

Черновцы готовятся к внедрению плана "Б". Возможно, в одном корпусе городской детской больницы развернут дополнительные кровати для взрослых больных коронавирусом. Также еще есть в госпитале ветеранов войны резерв для развертывания коек. И в областной клинической больнице. Уже исчерпываются возможности городских больниц. В Черновицкой городской больнице №1 еще можно развернуть 30 дополнительных коек. Это все. А вот городские больницы №3 и №4 все свои мощности развернули", - заявила она.

Также Наталья Гусак отметила, что по прогнозам Министерства здравоохранения, в Украине и на Буковине в частности к концу февраля ожидается значительное увеличение количества больных.

Напомним, в Украине более 3 тысяч новых случаев коронавируса, умерли 45 человек