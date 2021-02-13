У МОЗ розповіли, коли в Україні введуть адаптивний карантин
Планується, що "кольорові зони" будуть ділити по-новому
Планується, що "кольорові зони" будуть ділити по-новому
Кабінет міністрів України має до 18 лютого ухвалити постанову про адаптивний карантин. При цьому на "кольорові зони" будуть ділити по-новому.
Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
За його словами, до 18 лютого буде прийнято постанову про новий порядок адаптивного карантину. Цей порядок передбачає поділ на чотири "кольорові зони":
- "зелена" - скасування карантинних обмежень;
- "жовта" - збереження діючих на сьогодні заходів. Після введення адаптивного карантину вся Україна буде саме в цій зоні;
- "помаранчева" - при перевищенні одного з 5 контрольних показників;
- "червона" - при перевищенні двох з 5 контрольних показників. Ці обмеження будуть такими, як під час січневого локдауну.
Зокрема, "червона зона" вводиться при перевищенні двох і більше показників протягом 3 днів поспіль. Показники для введення цієї зони:
- завантаженість ліжко-місць в лікарнях (з киснем) - понад 65%;
- кількість тестувань методом ПЛР протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - менш як 300;
- кількість госпіталізацій пацієнтів з підтвердженням або підозрою на COVID протягом останніх 7 днів на 100 000 населення - понад 60;
- коефіцієнт виявлення випадків COVID методом ПЛР та тестуванням на антиген - більше, ніж 20%;
- зростання загального числа госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом - понад 50%.
Раніше повідомлялося, що у МОЗ не планують посилювати карантин до квітня-травня.
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