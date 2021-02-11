На столичній Куренівці провалився асфальт: як це виглядає
Це сталося на вулиці Петропавлівській
Це сталося на вулиці Петропавлівській
У Києві на Куренівці провалився асфальт на дорозі. У зв'язку з цим рух по вулиці Петропавлівська повністю перекрито.
Про це у Telegram повідомила патрульна поліція Києва, пише RegioNews.
"На вулиці Петропавлівській провалився асфальт. Рух обмежено", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.
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