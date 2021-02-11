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11 лютого 2021, 15:58 15

На столичній Куренівці провалився асфальт: як це виглядає

11 лютого 2021, 15:58 15
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Це сталося на вулиці Петропавлівській
Це сталося на вулиці Петропавлівській
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У Києві на Куренівці провалився асфальт на дорозі. У зв'язку з цим рух по вулиці Петропавлівська повністю перекрито.

Про це у Telegram повідомила патрульна поліція Києва, пише RegioNews.

"На вулиці Петропавлівській провалився асфальт. Рух обмежено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.

Україна Київ поліція дороги асфальт

 
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