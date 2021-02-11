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11 февраля 2021, 20:13 28

Во Львовской области на трассу Киев-Чоп сошла лавина. ВИДЕО

11 февраля 2021, 20:13 28
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В результате был полностью заблокирован участок дороги международного значения
В результате был полностью заблокирован участок дороги международного значения
Фото: скриншот видео
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Сегодня, 11 февраля произошел сход лавины на участке международной тарссы Киев-Чоп во Львовской области, в результате было заблокировано движение транспорта.

Об этом сообщает местное издание "Транскарпатия", передает RegioNews.

Известно, что инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области.

Сегодня, в Сколевском районе Львовской области лавина, сошедшая с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп-Киев", - говорится в сообщении.

Позже в соцсетях появилось видео с места происшествия, которое снял один из водителей. На видео видно, как большая масса снега сходит на трассу и перекрывает движение транспорта.

Напомним, в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.

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