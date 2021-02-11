Во Львовской области на трассу Киев-Чоп сошла лавина. ВИДЕО
В результате был полностью заблокирован участок дороги международного значения
В результате был полностью заблокирован участок дороги международного значения
Сегодня, 11 февраля произошел сход лавины на участке международной тарссы Киев-Чоп во Львовской области, в результате было заблокировано движение транспорта.
Об этом сообщает местное издание "Транскарпатия", передает RegioNews.
Известно, что инцидент произошел в Сколевском районе Львовской области.
Сегодня, в Сколевском районе Львовской области лавина, сошедшая с горного массива Плай, перекрыла автомобильную дорогу Чоп-Киев", - говорится в сообщении.
Позже в соцсетях появилось видео с места происшествия, которое снял один из водителей. На видео видно, как большая масса снега сходит на трассу и перекрывает движение транспорта.
Напомним, в шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов.
На Тернопольщине восстановили движение грузовиков по трассам государственного значенияВсе новости »
11 февраля 2021, 18:57На столичной Куреневке провалился асфальт: как это выглядит
11 февраля 2021, 15:58Школы Черновцов и двух районов Буковины рекомендуют перевести на "дистанционку" из-за ковида
11 февраля 2021, 15:52
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0