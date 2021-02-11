На Тернопільщині відновили рух вантажівок трасами державного значення
У Тернопільській області відновили рух вантажних автомобілів дорогами державного значення, який був тимчасово призупинений через значне випадання снігу.
Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг Тернопільської області, передає RegioNews.
У зв’язку із нормалізацією умов руху на автомобільних дорогах Тернопільщини, Служба автомобільних доріг в області скасовує рішення про обмеження руху вантажних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення", - йдеться у повідомленні.
Рух вантажівок відновлено на трасах М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (ділянка м. Тернопіль – м. Заліщики).
Робота снігоприбиральної техніки на території області не зупиняється.
Нагадаємо, вранці 11 лютого у Тернопільській області був тимчасово обмежений рух вантажних автомобілів дорогами загального користування державного значення.