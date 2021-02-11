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11 лютого 2021, 18:57 7

На Тернопільщині відновили рух вантажівок трасами державного значення

11 лютого 2021, 18:57 7
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На головних дорогах області вдалося нормалізувати умови руху
На головних дорогах області вдалося нормалізувати умови руху
Фото: із відкритих джерел
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У Тернопільській області відновили рух вантажних автомобілів дорогами державного значення, який був тимчасово призупинений через значне випадання снігу.

Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг Тернопільської області, передає RegioNews.

У зв’язку із нормалізацією умов руху на автомобільних дорогах Тернопільщини, Служба автомобільних доріг в області скасовує рішення про обмеження руху вантажних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення", - йдеться у повідомленні.

Рух вантажівок відновлено на трасах М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська, М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (ділянка м. Тернопіль – м. Заліщики).

Робота снігоприбиральної техніки на території області не зупиняється.

Нагадаємо, вранці 11 лютого у Тернопільській області був тимчасово обмежений рух вантажних автомобілів дорогами загального користування державного значення.

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