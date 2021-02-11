09:01  11 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:29  11 лютого
У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади
11:59  11 лютого
На Донбасі бойовики вбили нашого захисника
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2021, 11:29 8

У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади

11 лютого 2021, 11:29 8
Читайте также на русском языке
Рух обмежено також і у столиці
Рух обмежено також і у столиці
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через снігопади в Україні обмежено рух вантажного транспорту у столиці та шести областях країни: Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській областях.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

Обмеження в'їзду великовагового автотранспорту необхідне, щоб забезпечити ефективну роботу дорожньої снігоприбиральної техніки.

Станом на 10:00 спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У Закарпатській та Чернівецькій - невеликий сніг з дощем.

Також про обмеження руху вантажівок на Полтавщині повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

З 13:00 11 лютого тимчасово запроваджується обмеження руху для великовантажного та великогабаритного транспорту на дорогах М-03 Київ-Харків та Н-08 Бориспіль-Маріуполь у напрямку Києва", - зазначив він.

Голова ОДА також попросив водіїв утриматися від подорожей без зайвої потреби, а вантажівки припаркувати поблизу об'єктів сервісу чи спеціально відведених місць, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Наразі на основних магістралях області заторів чи ускладнень руху немає, але дорожні служби готові до погіршення погоди. На місцевих і державних автошляхах зараз працюють 92 спецмашини та 102 працівники", - зазначив Синєгубов.

Раніше повідомлялось, що в Україні через негоду досі обмежено рух на дорогах та знеструмлено населені пункти.

негода транспорт дороги Олег Синєгубов авто область

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua