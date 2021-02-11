У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади

Рух обмежено також і у столиці

Рух обмежено також і у столиці

Фото: з відкритих джерел

Через снігопади в Україні обмежено рух вантажного транспорту у столиці та шести областях країни: Полтавській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській областях.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС.

Обмеження в'їзду великовагового автотранспорту необхідне, щоб забезпечити ефективну роботу дорожньої снігоприбиральної техніки.

Станом на 10:00 спостерігається невеликий сніг у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. У Закарпатській та Чернівецькій - невеликий сніг з дощем.

Також про обмеження руху вантажівок на Полтавщині повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

З 13:00 11 лютого тимчасово запроваджується обмеження руху для великовантажного та великогабаритного транспорту на дорогах М-03 Київ-Харків та Н-08 Бориспіль-Маріуполь у напрямку Києва", - зазначив він.

Голова ОДА також попросив водіїв утриматися від подорожей без зайвої потреби, а вантажівки припаркувати поблизу об'єктів сервісу чи спеціально відведених місць, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Наразі на основних магістралях області заторів чи ускладнень руху немає, але дорожні служби готові до погіршення погоди. На місцевих і державних автошляхах зараз працюють 92 спецмашини та 102 працівники", - зазначив Синєгубов.

Раніше повідомлялось, що в Україні через негоду досі обмежено рух на дорогах та знеструмлено населені пункти.