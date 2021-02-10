На сайт КМДА здійснюється DDOS-атака, – Кличко
Мер Києва запевняє, що фахівці оперативно відновлюватимуть роботу сайту
Мер Києва запевняє, що фахівці оперативно відновлюватимуть роботу сайту
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про DDOS-атаку, яку здійснюють на офіційний сайт Київської міської державної адміністрації.
Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Друзі! На головну сторінку порталу КМДА здійснюється DDOS-атака. За словами технічних фахівців, системи захисту налаштовані і відпрацьовують навантаження. Вибачаємось за незручності, які можуть виникнути. Фахівці оперативно відновлюватимуть роботу сайту, - написав Кличко.
Раніше повідомлялося, що на Вінниччині спіймали групу хакерів, які незаконно втрутились в електронні системи вишів. Зловмисники викрадали відповіді на екзаменаційні білети.
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