На сайт КМДА здійснюється DDOS-атака, – Кличко

Можливо, для того, аби майбутні проблеми міста у очах івано-франківців асоціювалися не лише із мером Марцінківим та партією Тягнибока, прикарпатські «свободівці» вирішили поділитися відповідальністю з...

Щедрий Марцінків: чому "Свобода", вигравши вибори в Івано-Франківську, роздає по шматочкам владу усім бажаючим

08 лютого 2021

Багато шуму від ОПЗЖ і незвичайна коаліція Бойченка: як пройшов перший раунд боротьби за владу в Маріуполі

Перші сесії новообраної міськради в прифронтовому Маріуполі пройшли дуже спекотно, можна навіть сказати скандально. Втім, на даний момент в одному з ключових для стабільності держави міст Донбасу сфор...