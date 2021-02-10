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10 февраля 2021, 21:26 8

На сайт КГГА осуществляется DDOS-атака, – Кличко

10 февраля 2021, 21:26 8
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Мэр Киева уверяет, что специалисты будут оперативно восстанавливать работу сайта
Мэр Киева уверяет, что специалисты будут оперативно восстанавливать работу сайта
Фото из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о DDOS-атаке, которую осуществляют на официальный сайт Киевской городской государственной администрации.

Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Друзья! На главную страницу портала КГГА осуществляется DDOS-атака. По словам технических специалистов, системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки. Просим прощения за неудобства, которые могут возникнуть. Специалисты будут оперативно восстанавливать работу сайта, - написал Кличко.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области поймали группу хакеров, которые незаконно вмешались в электронные системы вузов. Злоумышленники похищали ответы на экзаменационные билеты.

Киев мэр хакеры КГГА Виталий Кличко сайт

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