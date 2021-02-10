На сайт КГГА осуществляется DDOS-атака, – Кличко
Мэр Киева уверяет, что специалисты будут оперативно восстанавливать работу сайта
Мэр Киева уверяет, что специалисты будут оперативно восстанавливать работу сайта
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о DDOS-атаке, которую осуществляют на официальный сайт Киевской городской государственной администрации.
Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Друзья! На главную страницу портала КГГА осуществляется DDOS-атака. По словам технических специалистов, системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки. Просим прощения за неудобства, которые могут возникнуть. Специалисты будут оперативно восстанавливать работу сайта, - написал Кличко.
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