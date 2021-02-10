У Києві через снігопад закривають дитячі садки і школи - КМДА

Міська влада закликала керівників приватних компаній і держустанов дозволити працівникам дистанційну роботу

Міська влада закликала керівників приватних компаній і держустанов дозволити працівникам дистанційну роботу

Фото: із відкритих джерел

У Києві до кінця цього тижня не будуть працювати дитячі садки і школи, таке рішення ухвалила міська влада через негоду.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садків і шкіл 11 і 12 лютого", - розповіли в КМДА.

У Департаменті освіти і науки КМДА заявили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній і державних установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як віддалену роботу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львові просять бізнес перевести працівників на дистанційну роботу через негоду.