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10 лютого 2021, 18:24 23

У Києві через снігопад закривають дитячі садки і школи - КМДА

10 лютого 2021, 18:24 23
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Міська влада закликала керівників приватних компаній і держустанов дозволити працівникам дистанційну роботу
Міська влада закликала керівників приватних компаній і держустанов дозволити працівникам дистанційну роботу
Фото: із відкритих джерел
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У Києві до кінця цього тижня не будуть працювати дитячі садки і школи, таке рішення ухвалила міська влада через негоду.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

У найближчі два дні погодні умови в Києві погіршаться, кількість опадів збільшиться. У зв'язку з цим столична влада ухвалила рішення про закриття садків і шкіл 11 і 12 лютого", - розповіли в КМДА.

У Департаменті освіти і науки КМДА заявили, що всі педагогічні колективи готові на найближчі два дні організувати навчання в дистанційному режимі.

Керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній і державних установ поставитися з розумінням до ситуації та врахувати батькам вимушену відсутність на робочому місці як віддалену роботу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Львові просять бізнес перевести працівників на дистанційну роботу через негоду.

негода Київ заява сніг дитячий садок школи КМДА

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