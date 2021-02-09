У Кличка попередили про погіршення погодних умов у Києві
Протягом усього тижня збережуться складні погодні умови
Протягом усього тижня збережуться складні погодні умови
На поточному тижні в Києві очікується подальше погіршення погодних умов, снігопади і похолодання.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру, пише RegioNews.
Так, 10 лютого на дорогах столиці очікується ожеледиця. Вдень 11 лютого та вночі 12 лютого, за прогнозами синоптиків, значний сніг і мокрий сніг (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу. А також пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети.
Крім того, 12 лютого очікується зниження температури: вночі до -10... -12 °С, вдень — -8... -10 °С.
Протягом усього тижня збережуться складні погодні умови.
Раніше повідомлялося, які регіони засипатиме снігом найближчими днями.
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