У Кличка попередили про погіршення погодних умов у Києві

Протягом усього тижня збережуться складні погодні умови

Протягом усього тижня збережуться складні погодні умови

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На поточному тижні в Києві очікується подальше погіршення погодних умов, снігопади і похолодання.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру, пише RegioNews.

Так, 10 лютого на дорогах столиці очікується ожеледиця. Вдень 11 лютого та вночі 12 лютого, за прогнозами синоптиків, значний сніг і мокрий сніг (приріст снігу 10-20 см), налипання мокрого снігу. А також пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; на дорогах снігові замети.

Крім того, 12 лютого очікується зниження температури: вночі до -10... -12 °С, вдень — -8... -10 °С.

Протягом усього тижня збережуться складні погодні умови.

Раніше повідомлялося, які регіони засипатиме снігом найближчими днями.