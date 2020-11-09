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09 листопада 2020, 12:51 138

На Вінниччині спіймали групу хакерів, які незаконно втрутились в електронні системи вишів

09 листопада 2020, 12:51 138
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Зловмисники викрадали відповіді на екзаменаційні білети
Зловмисники викрадали відповіді на екзаменаційні білети
Фото: СБУ
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Кіберфахівці Служби безпеки України викрили хакерське угрупування, яке втручалось у роботу комп’ютерних програм та інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів Вінниччини.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисники протиправно змінювали офіційну інформацію навчальних закладів та отримували доступ до файлів, які містять, зокрема, відповіді на екзаменаційні білети. Незаконно отриману інформацію реалізовували замовники за грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.

Для блокування роботи вишів під час складання іспитів, організатори також здійснювали DDoS-атаки на інформаційно-телекомунікаційні системи навчальних закладів.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, sim-карти операторів стільникового зв’язку із доказами протиправної діяльності, а також банківські платіжні картки, на які надходили гроші від оборудки.

Нагадаємо, раніше кіберполіція затримала групу хакерів, які зламали понад 100 мільйонів акаунтів.

СБУ хакери студент Вінницька область правоохоронці закон
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