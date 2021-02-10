13:04  10 лютого
У ОРДЛО смертність від COVID-19 вище, ніж будь-де у світі - Резніков
09:44  10 лютого
Під будинком міністра юстиції Малюськи невідомі запалили фаєри
08:11  10 лютого
На Донбасі три порушення за добу: гатили з гранатометів та стрілецької зброї
UA | RU
UA | RU
10 лютого 2021, 16:35 8

У Києві можуть закрити станції метро: у чому причина

10 лютого 2021, 16:35 8
Читайте также на русском языке
Обмеження можуть вводитися у пікові години
Обмеження можуть вводитися у пікові години
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Київський метрополітен попередив про можливі обмеження на вхід. Обмеження можуть вводитися у пікові години.

Про це йдеться у повідомленні метрополітену в Facebook, пише RegioNews.

Як пояснили в метрополітені, обмеження на вхід будуть вводитися для уникнення скупчень пасажирів у вестибюлях.

"Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок", - заявили в столичному метро.

Шановні пасажири! Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для...

Posted by КП "Київський метрополітен" on Wednesday, February 10, 2021

Нагадаємо, у столичному метро встановлять понад 300 камер відеоспостереження.

Україна метро Київ транспорт коронавірус

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87
Почали з "одобрямсу": як мери промислових центрів Дніпропетровщини отримали зручні міськради
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram