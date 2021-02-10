У Києві можуть закрити станції метро: у чому причина
Обмеження можуть вводитися у пікові години
Обмеження можуть вводитися у пікові години
Київський метрополітен попередив про можливі обмеження на вхід. Обмеження можуть вводитися у пікові години.
Про це йдеться у повідомленні метрополітену в Facebook, пише RegioNews.
Як пояснили в метрополітені, обмеження на вхід будуть вводитися для уникнення скупчень пасажирів у вестибюлях.
"Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок", - заявили в столичному метро.
Шановні пасажири! Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для...Posted by КП "Київський метрополітен" on Wednesday, February 10, 2021
Нагадаємо, у столичному метро встановлять понад 300 камер відеоспостереження.
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