Доба на Донбасі: двоє загиблих і четверо поранених

6 лютого, в районі проведення ООС зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню

6 лютого, в районі проведення ООС зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню

Фото: штаб ООС

Про це повідомили у штабі ООС, пише RegioNews.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Красногорівки збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, окупанти кілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська неодноразово вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу, отримав вогнепальне поранення один український захисник. Воїна доправлено до лікарні, де йому надається необхідна медична допомога.

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Мар’їнка, троє військовослужбовців зі складу ООС підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників – загинули, за життя третього борються медики. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування РФ здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців доправлено до лікарень, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Поблизу Луганського за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, 5 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.