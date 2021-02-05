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В зоні ООС три обстріли, бойовики мінували українські позиції із безпілотника
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05 лютого 2021, 17:56 585

В зоні ООС три обстріли, бойовики мінували українські позиції із безпілотника

05 лютого 2021, 17:56 585
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Ворог вів вогонь в районі Новомихайлівки та Богданівки
Ворог вів вогонь в районі Новомихайлівки та Богданівки
Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

За даними штабу, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, яким здійснено дистанційне мінування позицій Об’єднаних сил міною ПОМ-2”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, в районі населеного пункту Богданівка бойовики здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників немає”, - додали в штабі.

Упродовж доби в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери розмінували майже 6 гектарів території та передали на знищення 153 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

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