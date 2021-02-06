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На Донбасі зафіксували шість нових порушень режиму "тиші"
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06 лютого 2021, 10:09 315

На Донбасі зафіксували шість нових порушень режиму "тиші"

06 лютого 2021, 10:09 315
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Бойовики здійснили дистанційне мінування території перед позиціями ООС
Бойовики здійснили дистанційне мінування території перед позиціями ООС
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 5 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Також, поблизу цього населеного пункту було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який здійснив дистанційне мінування перед позиціями наших захисників міною ПОМ-2. Неподалік Світлодарська окупанти вели вогонь в бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в районі населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного, що на Приазов'ї - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - повідомляють у штабі.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

Від початку поточної доби, 6 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

ООС війна Донбас військова техніка обстріл

 
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