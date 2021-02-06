На Донбасі неспокійно: двоє українських військових отримали поранення

Пораненим надано оперативну допомогу, їх стан здоров'я - задовільний

Пораненим надано оперативну допомогу, їх стан здоров'я - задовільний

Фото: з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Красногорівки збройні формування РФ відкривали неприцільний вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Пісків - з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний", - зазначають у штабі.

Також, поблизу Луганського противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ручного протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.