10:29  06 лютого
В Україні виявили більше 4 тисяч нових випадків COVID-19
11:12  06 лютого
На Дніпропетровщині масштабна катастрофа на залізниці: вісім вагонів зійшли з колії
18:49  06 лютого
На Донбасі неспокійно: двоє українських військових отримали поранення
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2021, 18:49 72

На Донбасі неспокійно: двоє українських військових отримали поранення

06 лютого 2021, 18:49 72
Читайте также на русском языке
Пораненим надано оперативну допомогу, їх стан здоров'я - задовільний
Пораненим надано оперативну допомогу, їх стан здоров'я - задовільний
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом поточної доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Красногорівки збройні формування РФ відкривали неприцільний вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а біля Пісків - з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів отримали вогнепальні поранення. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний", - зазначають у штабі.

Також, поблизу Луганського противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2 за допомогою ручного протитанкового гранатомета.

Нагадаємо, добою раніше в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три випадки порушення режиму припинення вогню.

ООС війна обстріл зброя бойовики конфлікт

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Булава від Вілкула: екс-"регіонали" у Кривому Розі переважили "слуг народу"
Як Кирило Тимошенко доб'є рейтинг Зеленського "Великим будівництвом" у 2021 році
Всі публікації »
Сергій Лямець
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua