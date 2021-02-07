Сутки на Донбассе: двое погибших и четверо раненых

6 февраля, в районе проведения ООС зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня

6 февраля, в районе проведения ООС зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня

Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 февраля в зоне проведения ОСС зафиксировано 13 нарушений режима тишины, погибли двое украинских военных, еще четверо – ранены.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде Красногоровки вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону украинских позиций из миномета 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты несколько раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Песков российско-оккупационные войска неоднократно вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела получил огнестрельное ранение один украинский защитник. Воина доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На этом же направлении, в районе населенного пункта Марьинка, трое военнослужащих из состава ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции. От полученных ранений двое защитников погибли, за жизнь третьего борются медики. На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", вблизи населенных пунктов Новозвановка и Южное вооруженные формирования РФ осуществили несколько прицельных выстрелов по нашим позициям из стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела двое украинских воинов получили огнестрельные ранения. Военнослужащих доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное.

Вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле наших позиций минами ПОМ-2.

О действиях российско-оккупационных войск сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.