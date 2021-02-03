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В Україні госпіталізували більше двох тисяч хворих з діагнозом COVID-19
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03 лютого 2021, 09:29 154

В Україні госпіталізували більше двох тисяч хворих з діагнозом COVID-19

03 лютого 2021, 09:29 154
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 2 лютого діагноз COVID-19 підтвердили 3 285 людям, госпіталізували 2 159 осіб, 10 101 пацієнт одужав.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

3285 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 3 лютого. Серед захворілих - 156 дітей і 186 медпрацівників", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) і Полтавській (192) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 227 164 особи;
  • одужало - 1 045 473 особи;
  • летальних результатів - 23 089;
  • проведення ПЛР-тестів - 6 299 699.

Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 підтвердили 2 394 людям, госпіталізували 1 103 людини.

коронавірус карантин ушпиталення МОЗ медики

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