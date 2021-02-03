В Україні госпіталізували більше двох тисяч хворих з діагнозом COVID-19
За добу померло 165 хворих
За добу померло 165 хворих
В Україні за 2 лютого діагноз COVID-19 підтвердили 3 285 людям, госпіталізували 2 159 осіб, 10 101 пацієнт одужав.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
3285 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 3 лютого. Серед захворілих - 156 дітей і 186 медпрацівників", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в місті Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) і Полтавській (192) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 227 164 особи;
- одужало - 1 045 473 особи;
- летальних результатів - 23 089;
- проведення ПЛР-тестів - 6 299 699.
Нагадаємо, днями раніше в Україні COVID-19 підтвердили 2 394 людям, госпіталізували 1 103 людини.
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