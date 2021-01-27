У Харкові поліцейські шукали бомбу в сервісному центрі МВС
Після одержаного повідомлення про вибуховий пристрій в адмінприміщенні, 70 осіб евакуювали.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУНП в Харківській області.
Сьогодні поліція отримала повідомлення про вибуховий пристрій в адмінприміщенні за адресою вул. Шевченка, 26 у Харкові. За інформацією силовиків, вибухотехніки евакуювали 70 людей і оглянули 1500 квадратних метро площі, однак не знайшли нічого підозрілого.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції № 1. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, - повідомляють в поліції.
Подібне "мінування" вже відбувалося в Харкові 5 днів тому.
Як повідомлялося, 22 січня у Харкові "замінували" кілька будівель в день приїзду Зеленського.
Нагадаємо, вчора в Києві затримали "мінера-жартівника". Вдень він повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу