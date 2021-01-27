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27 січня 2021, 19:14 3

У Харкові поліцейські шукали бомбу в сервісному центрі МВС

27 січня 2021, 19:14 3
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Повідомлення про закладений вибуховий пристрій надійшло сьогодні, 27 січня
Повідомлення про закладений вибуховий пристрій надійшло сьогодні, 27 січня
Фото: ГУНП в Харківській області
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Після одержаного повідомлення про вибуховий пристрій в адмінприміщенні, 70 осіб евакуювали.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ГУНП в Харківській області.

Сьогодні поліція отримала повідомлення про вибуховий пристрій в адмінприміщенні за адресою вул. Шевченка, 26 у Харкові. За інформацією силовиків, вибухотехніки евакуювали 70 людей і оглянули 1500 квадратних метро площі, однак не знайшли нічого підозрілого.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції № 1. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, - повідомляють в поліції.

Подібне "мінування" вже відбувалося в Харкові 5 днів тому.

Як повідомлялося, 22 січня у Харкові "замінували" кілька будівель в день приїзду Зеленського.

Нагадаємо, вчора в Києві затримали "мінера-жартівника". Вдень він повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу

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