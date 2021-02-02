Правоохоронці вилучили сотні тисяч фальшивих гривень в Одеській та Хмельницькій областях

Фальшивомонетники підробляли переважно 500 гривневі купюри

Фальшивомонетники підробляли переважно 500 гривневі купюри

Фото: Нацполіція

У Хмельницькій та Одеській областях правоохоронці одночасно провели 18 обшуків, в ході яких вилучили сотні тисяч фальшивих гривень, а також купюр іноземних валют, спеціальні кліше, обладнання для виготовлення фальшивих грошей, зброю, наркотики.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Організатори злочинної групи - 38-річний житель Хмельницького району, який відбував покарання за умисне вбивство і в кримінальному світі має статус так званого "смотрящого", а також 32-річний одесит, який теж раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю", - йдеться у повідомленні.

У Хмельницькому, Одесі та Одеській області вони підібрали собі цілий ряд виконавців, теж здебільшого раніше судимих, між якими чітко розподілили ролі: одні займались виготовленням фальшивих купюр, інші - їхньою передачею, треті - збутом. Переважно це була національна валюта номіналом у 500 гривень.

Частині фігурантів слідчі вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів. Підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На період досудового розслідування суд взяв зловмисників під варту із можливістю внесення застави в розмірі понад 180 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли наркотиків на 8 млн грн.