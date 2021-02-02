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02 лютого 2021, 09:26 1148

На Київщині через отруєння чадним газом загинуло три людини, серед яких дитина

02 лютого 2021, 09:26 1148
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Попередня причина трагедії - несправна вентиляція газового котла
Попередня причина трагедії - несправна вентиляція газового котла
Фото: з відкритих джерел
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У місті Буча, що під Києвом, від отруєння чадним газом у квартирі померли три людини, серед загиблих дитина, 2017 року народження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

У м. Буча у квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку внаслідок отруєння чадним газом (несправність системи вентиляції газового котла) загинуло 3 особи, з них 1 дитина (2017 р.н.)", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ДСНС на місці не залучалися.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

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