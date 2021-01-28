Падіння дерев, транспортний колапс, травми у людей: Одесу засипає снігом

Одеські школярі перейшли на "дистанційку" через негоду

Одеські школярі перейшли на "дистанційку" через негоду

Фото: Думская

В Одесі сильний снігопад паралізував рух електротранспорту. З 27 на 28 січня в місті впало майже 500 дерев і стволових гілок, це викликало численні обриви ліній електропередач і контактної мережі громадського електротранспорту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думскую".

Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення та 78 - електротранспорту. В результаті частина маршрутів не працює, а на працюючих - обмежена кількість тролейбусів і трамваїв", - йдеться в повідомленні.

Допомогу комунальникам в усуненні наслідків негоди надають 250 військових.

Так, через негоду без електроенергії залишилося 69 населених пунктів області і чотири мікрорайони Одеси.

Також через снігопад сьогодні, 28 січня, всі школярі Одеси залишилися вдома, уроки проводяться дистанційно.

Крім того, на Київській трасі, за мостом через Хаджибейський лиман кілометрові затори через застряглі фури. Всього на цій дорозі стоїть більше 700 вантажних автомобілів.

Відомо, що за 27 січня в міські травмпункти Одеси звернулися 58 осіб з приводу отриманих на вулиці травм, з них 7 осіб госпіталізовано. Дві людини постраждали при падінні дерев, з них одна госпіталізована у відділення нейрохірургії.

У мерії міста просять не виходити з дому без потреби.

Раніше повідомлялося, на Україну обрушився сильний снігопад: червоний рівень небезпеки.