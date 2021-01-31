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31 января 2021, 12:07 111

В Украине до сих пор обесточены 68 ​​населенных пунктов в пяти областях - ГСЧС

31 января 2021, 12:07 111
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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Фото: ГСЧС
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Из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 68 населенных пунктов в пяти регионах, на государственных трассах пробок нет.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

По данным ГСЧС, в результате осложнения погодных условий обесточенными остаются 68 населенных пунктов в пяти областях, а именно: Одесская область - 32, Николаевская - 25, Киевская - 8, Днепропетровская - 2 и Закарпатская - 1 населенный пункт.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет. К расчистке дорог привлекли 1700 человек и 1288 единиц техники", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также сообщили, что всего с начала непогоды спасатели отбуксировали более тысячи транспортных средств, в том числе 32 кареты скорой медицинской помощи и 30 автобусов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе сильный снегопад парализовал движение электротранспорта. С 27 на 28 января в городе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, это вызвало многочисленные обрывы линий электропередач и контактной сети общественного электротранспорта.

непогода снег дороги электричество ГСЧС Одесская область

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