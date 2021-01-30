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У Кам'янському на Дніпропетровщині стався вибух у житловому будинку, є постраждалі
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30 січня 2021, 18:15 56

У Кам'янському на Дніпропетровщині стався вибух у житловому будинку, є постраждалі

30 січня 2021, 18:15 56
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В результаті вибуху була зруйнована стіна між квартирами, вибито скло у вікнах і дверях
В результаті вибуху була зруйнована стіна між квартирами, вибито скло у вікнах і дверях
Фото: ДСНС
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У Кам'янському Дніпропетровської області стався вибух у житловому будинку. В результаті події постраждали двоє осіб.

Як пише RegioNews, про це передає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про вибух у п'ятиповерхівці прийшло в ДСНС о 11:37 суботи, 30 січня. По прибуттю рятувальники попередньо встановили, що в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі стався вибух газоповітряної суміші.

В результаті вибуху була зруйнована стіна між квартирами, вибито скло у вікнах і дверях. Пошкоджень несучих конструкцій будинку не виявили.

Через вибух постраждали двоє людей, серед яких чоловік 1991 року народження з цієї однокімнатної квартири і хлопець 2004 року народження із сусідньої двокімнатної квартири. Рятувальники винесли чоловіка з квартири, а дитину ще до їх приїзду врятували сусіди. Обох постраждалих госпіталізували.

Зараз під'їзд відключений від газу, встановлюються причини вибуху.

Нагадаємо, 20 січня у Києві вибухнув газ у п'ятиповерхівці: знесло вікна, ніхто не постраждав.

Україна вибух рятувальники ДСНС Дніпро

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