У Кам'янському на Дніпропетровщині стався вибух у житловому будинку, є постраждалі
У Кам'янському Дніпропетровської області стався вибух у житловому будинку. В результаті події постраждали двоє осіб.
Як пише RegioNews, про це передає Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про вибух у п'ятиповерхівці прийшло в ДСНС о 11:37 суботи, 30 січня. По прибуттю рятувальники попередньо встановили, що в однокімнатній квартирі на п'ятому поверсі стався вибух газоповітряної суміші.
В результаті вибуху була зруйнована стіна між квартирами, вибито скло у вікнах і дверях. Пошкоджень несучих конструкцій будинку не виявили.
Через вибух постраждали двоє людей, серед яких чоловік 1991 року народження з цієї однокімнатної квартири і хлопець 2004 року народження із сусідньої двокімнатної квартири. Рятувальники винесли чоловіка з квартири, а дитину ще до їх приїзду врятували сусіди. Обох постраждалих госпіталізували.
Зараз під'їзд відключений від газу, встановлюються причини вибуху.
Нагадаємо, 20 січня у Києві вибухнув газ у п'ятиповерхівці: знесло вікна, ніхто не постраждав.