На Полтавщині на трасі через негоду перекинувся автобус з пасажирами

Дві пасажирки травмовані

Дві пасажирки травмовані

Фото Нацполіції

Дорожньо-транспортна пригода з перекиданням мікроавтобуса сталася сьогодні на автодорозі «Суми-Пирятин», поблизу села Галяве Лубенського району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, водій мікроавтобусу "Mercedes Sprinter", 1991 року народження, рухаючись за маршрутом "Суми-Київ", виїхав за межі проїзної частини, де допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік.

На момент ДТП в салоні мікроавтобуса знаходилось 13 пасажирів, з яких дві жінки отримали травми, - повідомляють у поліції.

На місці автопригоди працює слідчо-оперативна група поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25 січня у потрійній ДТП на Львівщині двоє людей загинули, ще четверо травмовані. Аварія сталася на трасі Київ - Чоп.