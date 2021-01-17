У Києві автомобіль пішов під лід: водій хотів "ефектно" покататися по озеру
Водій намагався витягнути свій автомобіль буксиром
Водій намагався витягнути свій автомобіль буксиром
У Києві водій вирішив "ефектно" покататися по замерзлому озеру, але щось пішло не так, і його машина провалилася під лід.
Як передає RegioNews, про це повідомив dtp.kiev.ua.
Після маневрів на авто на льоду чоловік потрапив в халепу. Його машина провалилася колесами у воду.
Коли хотів покататись по льоду, але щось пішло не так", - написали в мережі і опублікували відео.
Як видно на кадрах, водій встиг покинути салон авто. Також видно, що машину прив'язали тросом до іншого транспорту, щоб витягнути її з води.
Раніше повідомлялося, що у Києві через снігопад на дорогах сталося понад 150 ДТП.
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